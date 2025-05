Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Würzburg

WÜRZBURG/STADTGEBIET – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt derzeit in mehreren Fällen von Verkehrsunfallfluchten, die sich im Stadtgebiet ereignet haben. In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh wurde ein geparkter Volvo in der Zürnstraße beschädigt. Der Schaden an der linken Fahrzeugfront beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Ebenfalls kam es in der Steilheilstraße am Donnerstag zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr zu einer weiteren Unfallflucht. Ein unbekannter Verursacher beschädigte einen VW-Polo im Bereich der linken Fahrzeugfront, was einen Schaden von circa 2.500 Euro zur Folge hatte. Zudem meldete der Halter eines weißen Ford Transit, der in der Scharoldstraße geparkt war, Beschädigungen an seinem Fahrzeug. Hier wird vermutet, dass ein Fahrradfahrer oder E-Scooter-Fahrer für den Schaden von geschätzten 1.500 Euro verantwortlich ist.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich an einer Tankstelle in der Nürnberger Straße, wo ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen Mercedes fuhr und einen Schaden von etwa 700 Euro verursachte. In allen Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.