Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß und 20.000 Euro Schaden

BAD BOCKLET – Am späten Montagabend ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei VW. Eine 32-jährige Fahrerin geriet in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Pkw einer 28-jährigen entgegenkommenden Fahrerin zusammen.

Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit eine mögliche fahrlässige Körperverletzung.