Mehrere versuchte Einbrüche im Stadtgebiet Würzburg

WÜRZBURG – In mehreren Stadtteilen von Würzburg kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einer Serie von Einbruchsversuchen, bei denen ein hoher Sachschaden entstand. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in allen Fällen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Eisenbahnstraße wurde am Mittwoch zwischen 06:00 Uhr und 15:30 Uhr versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Offenbar wurde mit einem Nageleisen der Metallrahmen einer Tür beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Auch in der Andreas-Grieser-Straße wurde ein Einbruchsversuch festgestellt. Zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:30 Uhr, versuchten Unbekannte, in den Fahrradkeller eines Hauses zu gelangen. Das Scharnier der Kellertüre wurde so stark verbogen, dass sie nicht mehr zu öffnen war. Auch die Hauseingangstür wies Beschädigungen auf. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Im Steigfurtweg wurden zwischen Dienstagabend, 18:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:30 Uhr, zwei Kellertüren eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Hier konnten frische Einbruchsspuren festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Besonders betroffen war die Gartenstraße: An mehreren Hausnummern wurden Schäden an den Hauseingangs- und Kellereingangstüren im Außenbereich entdeckt. Die Täter verursachten Einkerbungen und Verformungen, wodurch ein erheblicher Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr.

In keinem der Fälle gelangten die Täter ins Innere der Gebäude, sodass kein Beuteschaden entstanden ist. Dennoch summieren sich die Sachschäden auf über 20.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in den betreffenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.