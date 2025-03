Mehrere zehntausend Euro Sachschaden durch Alkohol

SAAL AN DER SAALE UND HÖCHHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD – Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ereigneten sich am Freitagmorgen und Samstagmittag. In beiden Fällen blieben unbeteiligte Personen unverletzt, die Polizei Bad Königshofen hat die Ermittlungen aufgenommen.

58-Jähriger landet im Acker

Am Freitagmorgen gegen 09:50 Uhr überschlug sich auf der Staatsstraße 2275 nahe Höchheim ein Opel Astra, der von einem 58-Jährigen aus dem benachbarten Thüringen gesteuert wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Wagen zunächst nach rechts ins Bankett, bevor er die Gegenspur überquerte und sich mehrfach überschlug. Der schwer beschädigte Pkw kam schließlich in einem angrenzenden Acker zum Stehen.

Der Fahrer, der offenbar nicht angeschnallt war, erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sowohl Ersthelfer als auch die Polizeistreife bemerkten starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

60-Jähriger überschlägt sich mit Seat Ateca

Am Samstag gegen 16:50 Uhr kam es auf einer Landstraße im Landkreis Bad Kissingen zu einem weiteren Unfall: Ein 60-jähriger Seat-Ateca-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Ersthelfer konnten den Mann leicht verletzt aus dem Wrack bergen. Auch bei ihm fiel den Polizisten starker Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte ebenfalls über 1,6 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Seat wurde schwer beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Ermittlungen und Konsequenzen

In beiden Fällen ermittelt die Polizei Bad Königshofen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Fahrer müssen sich nun für ihre alkoholbedingten Fahrten und die entstandenen Schäden verantworten.