Mehrere Zweiradfahrer gestürzt – Polizei sucht Unfallverursacher

20. September 2025Letztes Update 20. September 2025
Symbolbild:
WÜRZBURGAm Freitagabend kam es in der Würzburger Sanderau zu mehreren Verkehrsunfällen, nachdem ein bislang unbekanntes Fahrzeug Trauben auf der Fahrbahn verloren hatte. In der Sanderglacisstraße rutschten in der Folge ein Mofa, ein Roller und ein Leichtkraftrad weg. Ein 25-jähriger Leichtkraftradfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Die Polizei kümmerte sich um die Unfallaufnahme, während die Feuerwehr die Fahrbahn sperren und reinigen musste, bevor die Straße wieder freigegeben werden konnte.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer, der die Trauben verloren hat, unter der Telefonnummer 0931/457-2210. Auch weitere Geschädigte, die im Zusammenhang mit der verlorenen Ladung Schäden erlitten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

