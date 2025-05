Mehrfach gesuchter Straftäter festgenommen

LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Ein aufmerksamer Polizeibeamter auf der Heimfahrt entdeckte am Dienstagmittag im Regionalexpress einen gestohlenen E-Scooter und nahm den mutmaßlichen Dieb fest.

Dem Beamten fiel das abgelaufene blaue Versicherungskennzeichen am E-Scooter eines Fahrgastes auf. Eine Überprüfung bestätigte, dass der E-Scooter in Hessen als gestohlen gemeldet war. Der Beamte gab sich zu erkennen und bat den Verdächtigen am Bahnhof Lohr aus dem Zug.

Der Mann versuchte zu fliehen, konnte jedoch schnell von hinzugerufenen Beamten der Polizei Lohr und Gemünden in der Bahnhofstraße festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 27-jährigen Tunesiers wurde neben dem gestohlenen E-Scooter ein gefälschter österreichischer Aufenthaltstitel gefunden.

Ein Fingerabdruckabgleich ergab die wahre Identität des Mannes, der von sechs Staatsanwaltschaften in Deutschland wegen überwiegend Eigentumsdelikten gesucht wird. Nach einer Nacht in der Arrestzelle wurde er heute dem Ermittlungsrichter in Würzburg vorgeführt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, Hehlerei und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.