Mehrgenerationenhaus Haßfurt beim Unterfränkischen Integrationspreis 2025
HASSFURT – Die FamilienKUNSTbande des Mehrgenerationenhauses Haßfurt wurde mit dem 3. Preis des Unterfränkischen Integrationspreises 2025 ausgezeichnet. Der Preis würdigt das vorbildliche Engagement des Projekts zur Stärkung der Integration und des sozialen Miteinanders.
Die Auszeichnung wurde von Innen- und Integrationsstaatssekretär Sandro Kirchner und Regierungspräsidentin Dr. Susanne Weizendörfer im Rahmen einer Feierlichkeit in der Regierung von Unterfranken in Würzburg überreicht. Die FamilienKUNSTbande war eines von vier Projekten, die in diesem Jahr geehrt wurden. Insgesamt hatten sich 35 Projekte um den Integrationspreis beworben.
Das Angebot FamilienKUNSTbande
Die FamilienKUNSTbande ist ein offenes, kostenloses und niedrigschwelliges Kunst- und Kreativangebot. Es bringt Menschen aller Generationen zusammen, darunter viele Familien mit und ohne Migrationshintergrund sowie mit Fluchterfahrung.
-
Ablauf: Unter Anleitung eines ehrenamtlichen Kunst- und Gestaltungstherapeuten können die Teilnehmenden frei gestalten, neue Materialien ausprobieren und eigene Ideen verwirklichen.
-
Offene Struktur: Die Teilnahme ist ohne Anmeldung dienstags zwischen 15:00 und 18:00 Uhr möglich.
Die Jury lobte das Projekt, da Kunst zur gemeinsamen Sprache wird und den Austausch zwischen Kulturen und Generationen fördert: „Hier wird Integration im Alltag sichtbar, spürbar und kreativ gelebt“.
Die Leiterin des Mehrgenerationenhauses, Gudrun Greger, sieht den Preis als wichtige Wertschätzung: „Der Preis bestärkt uns darin, weiterhin Räume zu schaffen, in denen Menschen zusammenkommen können und beim gemeinsamen Tun echte Verbindungen entstehen.“
