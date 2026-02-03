Auto IU

Mehrgenerationenhaus Haßfurt erhält Förderung im bundesweiten Programm: „Vor Ort vereint – Für ein starkes Miteinander“

3. Februar 2026Letztes Update 3. Februar 2026
Foto: Christina Raithel
HASSFURT – Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt stärkt mit dem neuen Projekt „ZusammenWachsen“ die demokratische Teilhabe und das gesellschaftliche Miteinander in der Region. Als eine von wenigen Initiativen wurde das Vorhaben aus über 600 Bewerbungen für das Bundesprogramm „Vor Ort vereint“ ausgewählt und erhält nun Unterstützung durch die Änderwerk gGmbH sowie renommierte Stiftungen. Ziel ist es, alltägliche Begegnungen zu nutzen, um Brücken zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten zu schlagen und Demokratie im ländlichen Raum direkt erlebbar zu machen.

Unter der Leitung von Gudrun Greger werden bestehende Angebote gezielt zu Räumen für Austausch und gegenseitigen Respekt weiterentwickelt. Das vielfältige Programm umfasst niedrigschwellige Formate wie Demokratiestammtische, inklusive Workshops, Lesestunden und musikalische Aktionen, die Menschen aller Generationen und Hintergründe zum freiwilligen Mitmachen einladen. Dabei steht nicht die Theorie im Vordergrund, sondern das praktische Erlernen von Dialogfähigkeit und die Suche nach Gemeinsamkeiten in einer vielfältigen Gesellschaft.

Projektmitarbeiterin Jennifer Nüßlein betont, dass „ZusammenWachsen“ insbesondere jene Menschen erreichen soll, die sich bisher kaum an gesellschaftlichen Prozessen beteiligt haben. Durch das gemeinsame Gestalten im Alltag soll Vertrauen wachsen und die Sichtbarkeit unterschiedlicher Perspektiven gefördert werden. Der Abschluss des Projekts ist für den Herbst 2026 geplant; dann werden die gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse in einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert, die zum Mitwirken und Reflektieren einlädt.

