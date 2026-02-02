Auto IU

Mehrgenerationenhaus Haßfurt erhält Förderung im bundesweiten Programm: „Vor Ort vereint – Für ein starkes Miteinander“

2. Februar 2026Letztes Update 2. Februar 2026
Foto: René Ruprecht
Sparkasse

HASSFURT – Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt stärkt mit dem neuen Projekt „ZusammenWachsen“ die demokratische Teilhabe und das gesellschaftliche Miteinander in der Region. Als eine von wenigen Initiativen wurde das Vorhaben aus über 600 Bewerbungen für das Bundesprogramm „Vor Ort vereint“ ausgewählt und erhält nun Unterstützung durch die Änderwerk gGmbH sowie renommierte Stiftungen. Ziel ist es, alltägliche Begegnungen zu nutzen, um Brücken zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten zu schlagen und Demokratie im ländlichen Raum direkt erlebbar zu machen.

Unter der Leitung von Gudrun Greger werden bestehende Angebote gezielt zu Räumen für Austausch und gegenseitigen Respekt weiterentwickelt. Das vielfältige Programm umfasst niedrigschwellige Formate wie Demokratiestammtische, inklusive Workshops, Lesestunden und musikalische Aktionen, die Menschen aller Generationen und Hintergründe zum freiwilligen Mitmachen einladen. Dabei steht nicht die Theorie im Vordergrund, sondern das praktische Erlernen von Dialogfähigkeit und die Suche nach Gemeinsamkeiten in einer vielfältigen Gesellschaft.

Projektmitarbeiterin Jennifer Nüßlein betont, dass „ZusammenWachsen“ insbesondere jene Menschen erreichen soll, die sich bisher kaum an gesellschaftlichen Prozessen beteiligt haben. Durch das gemeinsame Gestalten im Alltag soll Vertrauen wachsen und die Sichtbarkeit unterschiedlicher Perspektiven gefördert werden. Der Abschluss des Projekts ist für den Herbst 2026 geplant; dann werden die gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse in einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert, die zum Mitwirken und Reflektieren einlädt.

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. Februar 2026Letztes Update 2. Februar 2026

Mehr

Rhön-Festival – Benefizevent zugunsten der Kissinger Hütte

Rhön-Festival – Benefizevent zugunsten der Kissinger Hütte

2. Februar 2026
Nach Hilfeschreien – Vermisstensuche in der Nacht bei Vokach

Nach Hilfeschreien – Vermisstensuche in der Nacht bei Vokach

2. Februar 2026
Einem 62-Jährigen wird die Geldbörse entwendet – Wer hat etwas in der Lange Zehntstraße gesehen?

Einem 62-Jährigen wird die Geldbörse entwendet – Wer hat etwas in der Lange Zehntstraße gesehen?

2. Februar 2026
34-Jähriger wird in der Straba beleidigt und sogar bespuckt – Wer kann Hinweise geben?

34-Jähriger wird in der Straba beleidigt und sogar bespuckt – Wer kann Hinweise geben?

2. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)