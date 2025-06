MehrWegGottesdienst: „Eine Kirche voller Samstage“ am Sonntag, 13.7., 17:30, St. Johannis Schweinfurt

SCHWEINFURT – Die evangelische Citykirche Schweinfurt lädt am Sonntag, den 13. Juli, um 17:30 Uhr zum nächsten MehrWegGottesdienst ein. Dieser findet in der Kirche St. Johannis Schweinfurt statt und steht unter dem Titel: „Eine Kirche voller Samstage“.

Inspiriert von dem Kinderbuchklassiker rund um das Sams, ein seltsames und freches Wesen mit Wunschpunkten, die nach und nach verschwinden, dreht sich an diesem Abend alles um Wunschpunkte, Sehnsüchte und das, was die Menschen bewegt.

Obwohl der Gottesdienst wie gewohnt am Sonntag stattfindet, ist er all dem gewidmet, was man sich sonst vielleicht nur insgeheim wünscht: für das eigene Leben, für die Gesellschaft, aber auch für die Kirche. Hier ist Raum, eigene Wünsche und Sehnsüchte zu entdecken und auszudrücken – und vielleicht auch erste Schritte zu deren Erfüllung zu gehen, selbst ohne Wunschpunkt.

Der MehrWegGottesdienst ist wie immer bunt und kreativ gestaltet und offen für Beteiligung. Musikalisch wird er diesmal von der Band Spiritu begleitet.