MehrWegGottesdienst: „Gott sei Dank!“ am Sonntag, 21.10., 17:30, St. Johannis Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die evangelische Citykirche lädt am Sonntag, den 21. Oktober 2025, um 17:30 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst in die Kirche St. Johannis ein. Der nächste „MehrWegGottesdienst“ steht unter dem Thema „Gott sei Dank!“ und bietet Raum, um über Dankbarkeit und Erleichterung nachzudenken, auch in schwierigen Lebensphasen.
Der Ausdruck „Gott sei Dank“ kann sowohl Dankbarkeit als auch Erleichterung ausdrücken. Das Vorbereitungsteam widmet sich der Frage, wie man in Zeiten von Krankheit, Einsamkeit oder Sorgen dennoch Grund zur Dankbarkeit finden kann. Der offene und kreative Gottesdienst wird gemeinsam mit der Band MehrBlick gestaltet.
Die Besucher haben die Gelegenheit, persönliche Anliegen vorzubringen, einen individuellen Segen zu empfangen und ihre eigene Dankbarkeit auszudrücken. Alle Interessierten sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen. Weitere Informationen sind auf der Webseite www.mehrweggottesdienst.de verfügbar.
