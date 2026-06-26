MehrWegGottesdienst in der St. Johannis-Kirche: „Und siehe, es war sehr gut?“
SCHWEINFURT – Unter dem Titel „Und siehe, es war sehr gut?“ lädt die evangelische Citykirche am Sonntag, den 28. Juni 2026, zu einem besonderen Gottesdienst ein. Die Veranstaltung beginnt um 17:30 Uhr in der St. Johannis-Kirche.
Inhalt und Gestaltung
Der sommerliche Abendgottesdienst stellt die Schönheit der Schöpfung in den Fokus. Anhand von Bildern – etwa von stillen Seen oder Sonnenuntergängen – wird die Kostbarkeit der Welt reflektiert, ausgehend vom biblischen Zuspruch: „Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“
Die Veranstaltung bietet jedoch auch Raum für kritische Töne:
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Thematisierung von Krisen: Neben der Dankbarkeit ist Platz für Sorgen, Unsicherheit und Klage. Es wird der Frage nachgegangen, wie die Schönheit der Welt mit den aktuellen Spannungen der Zeit in Einklang zu bringen ist.
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Musikalische Begleitung: Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgt die Band Spiritu.
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Zielsetzung: Der Gottesdienst möchte einen Ort zum Innehalten bieten, Kraft spenden und durch das Miteinander ein Zeichen der Zuversicht setzen.
Informationen zur Veranstaltung
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Datum: Sonntag, 28. Juni 2026
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Uhrzeit: 17:30 Uhr
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Ort: St. Johannis-Kirche, Schweinfurt
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Weitere Details: www.mehrweggottesdienst.de
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