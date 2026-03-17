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MehrWegGottesdienst in St. Johannis: „Hast du was an den Ohren?“

17. März 2026Letztes Update 17. März 2026
MehrWegGottesdienst in St. Johannis: „Hast du was an den Ohren?“
Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 22. März 2026, lädt die evangelische Citykirche Schweinfurt zu einem neuen MehrWegGottesdienst ein. Unter dem Titel „Hast du was an den Ohren?“ setzt sich die Veranstaltung ab 17:30 Uhr in der Kirche St. Johannis kritisch mit der aktuellen Gesprächskultur und dem christlichen Gebot der Nächstenliebe auseinander.

In einer Zeit, in der gesellschaftliche Debatten und soziale Netzwerke zunehmend von einem rauen Ton und Unverständnis geprägt sind, hinterfragt der Gottesdienst die Umsetzung zentraler christlicher Werte im Alltag. Die Besucher sind eingeladen, über die Bedeutung ihres eigenen Glaubens nachzudenken und sich zu fragen, an welchen Stellen man vielleicht selbst „die Ohren verschließt“. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Band MehrBlick.

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Die Details zum Gottesdienstformat:

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  • Termin: Sonntag, 22. März 2026, um 17:30 Uhr.

  • Ort: Kirche St. Johannis, Schweinfurt.

  • Konzept: Der MehrWegGottesdienst ist ein offenes Format der Citykirche, das viermal im Jahr stattfindet und durch verschiedene Stationen sowie Impulse individuelle Zugänge zum Thema ermöglicht.

  • Inhalt: Im Fokus steht das Spannungsfeld zwischen der Botschaft von Verständigung und der erlebten Verachtung in öffentlichen Diskussionen.

  • Musik: Live-Musik durch die Band MehrBlick.

Die Veranstaltung bietet Raum für Reflexion darüber, was die Welt heute von gelebtem Glauben und echter Nächstenliebe hat.

Weitere Informationen: www.mehrweggottesdienst.de

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