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Meilenstein der Weltliteratur: Aktualisierte Rückert-Koran-Edition präsentiert

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026
Meilenstein der Weltliteratur: Aktualisierte Rückert-Koran-Edition präsentiert
Prof. Dr. Maximilian Bergengruen (1. Vorsitzender der Rückert-Gesellschaft), Dr. Rudolf Kreutner (Herausgeber), Prof. Dr. Hartmut Bobzin (Herausgeber) und Oberbürgermeister Sebastian Remelé bei der feierlichen Vorstellung der aktualisierten Ausgabe von Friedrich Rückerts „Der Koran Mohammed’s, aus dem Arabischen poetisch übertragen“ im Trausaal der Stadt Schweinfurt. Foto: Stadt Schweinfurt, Marina Euler
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SCHWEINFURT – Am 27. Februar wurde in feierlichem Rahmen die umfassend aktualisierte Ausgabe von Friedrich Rückerts Koran-Übertragung vorgestellt. Das im Wallstein Verlag erschienene Werk ist Teil der historisch-kritischen Edition seiner Werke und bringt Rückerts visionäre Arbeit als Sprachmittler zwischen Orient und Okzident auf den neuesten Stand der internationalen Forschung.

Du hättest bei der Präsentation im Beisein von Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Vertretern der Rückert-Gesellschaft erfahren können, dass diese Neuausgabe auf bisher unbekannten Quellen basiert. Neu aufgefundene Briefe und Notizen des Schweinfurter Gelehrten erlauben erstmals tiefe Einblicke in seine Arbeitsweise zwischen 1836 und 1840. Rückert betrachtete den Koran dabei weniger als rein religiöses Dokument, sondern vielmehr als eine sprachliche Herausforderung der Spätantike, die er poetisch meisterhaft ins Deutsche übersetzte.

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Die von Rudolf Kreutner grundlegend überarbeitete Edition dokumentiert nun umfassend die Entstehungsgeschichte dieses Projekts, das erst 1888 – lange nach Rückerts Tod – erstmals veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung unterstreicht die bleibende Bedeutung Friedrich Rückerts als einer der wichtigsten Kulturvermittler der deutschen Literaturgeschichte und macht sein faszinierendes Übersetzungsprojekt in einer neuen, maßgeblichen Fassung für die Fachwelt und interessierte Leser zugänglich.

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