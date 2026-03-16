Meilenstein der Weltliteratur: Aktualisierte Rückert-Koran-Edition präsentiert
SCHWEINFURT – Am 27. Februar wurde in feierlichem Rahmen die umfassend aktualisierte Ausgabe von Friedrich Rückerts Koran-Übertragung vorgestellt. Das im Wallstein Verlag erschienene Werk ist Teil der historisch-kritischen Edition seiner Werke und bringt Rückerts visionäre Arbeit als Sprachmittler zwischen Orient und Okzident auf den neuesten Stand der internationalen Forschung.
Du hättest bei der Präsentation im Beisein von Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Vertretern der Rückert-Gesellschaft erfahren können, dass diese Neuausgabe auf bisher unbekannten Quellen basiert. Neu aufgefundene Briefe und Notizen des Schweinfurter Gelehrten erlauben erstmals tiefe Einblicke in seine Arbeitsweise zwischen 1836 und 1840. Rückert betrachtete den Koran dabei weniger als rein religiöses Dokument, sondern vielmehr als eine sprachliche Herausforderung der Spätantike, die er poetisch meisterhaft ins Deutsche übersetzte.
Die von Rudolf Kreutner grundlegend überarbeitete Edition dokumentiert nun umfassend die Entstehungsgeschichte dieses Projekts, das erst 1888 – lange nach Rückerts Tod – erstmals veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung unterstreicht die bleibende Bedeutung Friedrich Rückerts als einer der wichtigsten Kulturvermittler der deutschen Literaturgeschichte und macht sein faszinierendes Übersetzungsprojekt in einer neuen, maßgeblichen Fassung für die Fachwelt und interessierte Leser zugänglich.
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