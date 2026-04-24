Meilenstein für das UKW: Baufeldfreimachung für das Erweiterungsgelände Nord startet im Herbst 2026
WÜRZBURG – Ein entscheidender Durchbruch für die Spitzenmedizin in Unterfranken: Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat am 16. April 2026 den Vorabmaßnahmen für das Erweiterungsgelände Nord am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) zugestimmt. Damit ist der Weg frei für den Start der Baufeldfreimachung im kommenden Herbst, für die ein Budget von 102,4 Millionen Euro bereitgestellt wird.
Das Großprojekt gilt als eines der bedeutendsten Bauvorhaben Bayerns. Wissenschaftsminister Markus Blume bezeichnete die Entscheidung als Startschuss für ein „echtes Generationenprojekt“, das die hochwertige medizinische Versorgung sowie Forschung und Lehre auf höchstem Niveau für kommende Jahrzehnte sichert. Auch der Ärztliche Direktor des UKW, Prof. Dr. Tim J. von Oertzen, betonte die Bedeutung dieses Meilensteins für die Leistungsstärke der Würzburger Universitätsmedizin.
Zusammenführung klinischer Bereiche in modernsten Neubauten
Der erste Bauabschnitt auf dem Erweiterungsgelände Nord umfasst eine Nutzfläche von rund 30.000 Quadratmetern und wird etwa 270 Betten beherbergen. Zukünftig werden dort zentrale Klinikbereiche untergebracht:
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Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
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Augenklinik
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Frauenheilkunde
Der Neubau ersetzt veraltete Flächen aus den 1930er und 1970er Jahren durch modernste Operationssäle, Intensivpflegeplätze und Zentraleinrichtungen. Dies stärkt nicht nur die Patientenversorgung, sondern auch den exzellenten Ruf Würzburgs als biomedizinischer Forschungsstandort.
Umfangreiche Vorbereitungen ab Herbst 2026
Bevor die eigentlichen Hochbauarbeiten beginnen können, sind komplexe Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Da der Klinikneubau auf Flächen entsteht, die derzeit anderweitig genutzt werden, umfasst die Baufeldfreimachung unter anderem:
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Errichtung eines Ersatzparkplatzes und eines Interims-Hubschrauberlandeplatzes
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Anlage von Baustraßen und Verlegung von Wasser- sowie Gasleitungen
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Umfangreicher Oberbodenabtrag und Teilaushub
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Aufbau von Trafostationen zur Baustromversorgung
Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts werden die Interimsflächen zurückgebaut, sodass Parkmöglichkeiten wieder in direkter Nähe zu den neuen Klinikgebäuden zur Verfügung stehen. Die Verantwortlichen des UKW und des Staatlichen Bauamts Würzburg blicken nach der intensiven Planungsphase nun erwartungsvoll auf die erste sichtbare Etappe dieses Mammut-Projekts.
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