Meilenstein für die Forschung: Universitätsklinikum Würzburg eröffnet modernisierte Biobank
WÜRZBURG – Mit modernster Technologie und deutlich erweiterten Kapazitäten rüstet sich der Medizinstandort Würzburg für die Zukunft. Am 8. Mai 2026 wurde die erweiterte Interdisziplinäre Biomaterial- und Datenbank Würzburg (ibdw) feierlich eröffnet. Sie bietet Wissenschaftlern nun optimale Bedingungen für die Arbeit mit wertvollen humanen Bioproben.
Die ibdw, eine gemeinsame Einrichtung des Universitätsklinikums (UKW) und der Julius-Maximilians-Universität (JMU), fungiert als Brücke zwischen Patientenversorgung und medizinischer Forschung. Hier werden Proben gesammelt, verarbeitet und unter strengsten Qualitätsvorgaben gelagert.
High-Tech bei minus 185 Grad Celsius
Der zweijährige Ausbau, der komplett im laufenden Betrieb stattfand, bringt einen enormen technologischen Sprung mit sich. Das Herzstück der Erweiterung ist ein automatisiertes Hochleistungslagersystem.
Die technischen Neuerungen im Überblick:
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Kältekammer der Superlative: Bioproben können nun in der Gasphase von flüssigem Stickstoff bei -185 °C aufbewahrt werden.
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Unterbrechungsfreie Kühlkette: Ein neuer automatisierter Arbeitsplatz ermöglicht die Verarbeitung bei -100 °C, was die Probenqualität sichert und den Arbeitsschutz für das Personal erhöht.
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Nachhaltigkeit: Die Anlage nutzt umweltfreundliche Technologien ohne ozon- oder klimaschädliche Kältemittel.
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Datenschutz & Transparenz: Jeder Schritt im Lebenszyklus einer Probe wird lückenlos dokumentiert, während sensible Patientendaten streng geschützt bleiben.
Fokus auf Krebsforschung und Personalisierte Medizin
Besonders onkologische Verbünde wie das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen (NCT) profitieren von den neuen Kapazitäten. Laut Prof. Dr. Roland Jahns, Direktor der ibdw, ist der Ausbau ein klares Signal, um den steigenden Bedarf an hochwertigen Zellen und Proben – etwa für die Immunologie oder die personalisierte Medizin – langfristig zu decken.
Eine Investition in den Standort Würzburg
Die Kosten für die Modernisierung liegen im sechsstelligen Bereich und wurden gemeinschaftlich vom UKW und der JMU getragen. Unterstützung erfährt die Biobank zudem durch das Bayerische Zentrum für Krebsforschung (BZKF).
Prof. Dr. Tim J. von Oertzen, Ärztlicher Direktor des UKW, betonte die überregionale Bedeutung: „Die Biobank zählt zu den leistungsstärksten Standorten deutschlandweit. Sie ist eine wichtige Grundlage, um den medizinischen Fortschritt zu gestalten, von dem letztlich die Patienten profitieren werden.“ Auch JMU-Kanzler Dr. Uwe Klug sieht in dem Projekt eine zentrale Investition in die Zukunftsfähigkeit der Medizinischen Fakultät.
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