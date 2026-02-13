Auto IU

Meilenstein für die Krebsversorgung: Leopoldina-Krankenhaus als Onkologisches Zentrum zertifiziert

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026
Meilenstein für die Krebsversorgung: Leopoldina-Krankenhaus als Onkologisches Zentrum zertifiziert
SCHWEINFURT – Das Leopoldina-Krankenhaus hat die prestigeträchtige Zertifizierung der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) erhalten und bestätigt damit höchste Qualitätsstandards in der Behandlung von Krebserkrankungen. In einem umfassenden Audit überzeugte die Einrichtung durch die enge fächerübergreifende Zusammenarbeit aller Organkrebszentren sowie die individuelle Therapieplanung in interdisziplinären Tumorkonferenzen.

Unter der Leitung von Prof. Dr. med. Stephan Kanzler bündelt das neue Onkologische Zentrum die Kompetenzen etablierter Fachbereiche wie dem Brust-, Darm- und Prostatakrebszentrum und erweitert diese um spezialisierte Angebote für Pankreas-, Nieren- und Harnblasenkarzinome. Neben der medizinischen Spitzenmedizin bietet das Zentrum eine ganzheitliche Betreuung, die auch psychoonkologische Begleitung, Sozialberatung und palliativmedizinische Unterstützung umfasst.

Geschäftsführer Jürgen Winter und das ärztliche Leitungsteam sehen in der Auszeichnung ein starkes Signal für die Region, das eine vernetzte Versorgung auf höchstem Niveau garantiert. Die Zertifizierung unterstreicht den Anspruch des Hauses, modernste wissenschaftliche Standards mit einer menschlich zugewandten Pflege zu verbinden und so die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern.

