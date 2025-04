Mein Name ist Hase – Ostern im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

FLADUNGEN – Osterprogramm im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

Am Osterwochenende, dem 20. und 21. April, lädt das Fränkische Freilandmuseum Fladungen zu einem abwechslungsreichen Osterfest ein. Unter dem Motto „Mein Name ist Hase“ erwartet die Besucher ein spannendes Programm mit Mitmachaktionen und traditionellem Handwerk.

Von 10 bis 17 Uhr können Kinder in der Hofstelle aus Leutershausen gemeinsam mit dem Osterhasen bunte Holzeier suchen und gegen echte Eier oder Flummi-Eier eintauschen. In der Aktionsscheune können sie zudem kreativ Osterkörbchen flechten. Für das richtige Lösungswort beim großen Osterrätsel gibt es eine kleine Belohnung an der Museumskasse. Erwachsene dürfen sich auf kniffligere Fragen freuen.

Ein Highlight sind die Schmiedevorführungen von David Rosenberg, und im historischen Backhaus wird am Ostersonntag frisches Ostergebäck angeboten. Auch der Mellerschter Schafhof präsentiert seine Produkte rund um das Schaf, von kuscheligen Fellen bis hin zu Schokolade.

Zusätzlich ist die Sonderausstellung „Pixi. 70 Jahre kleine Bücher“ geöffnet. Am 23. April liest das Pixi-Autorenteam Cordula und Rüdiger Paulsen um 11, 14 und 16 Uhr ihre beliebtesten Geschichten für Kinder ab 4 Jahren.

Das Museumswirtshaus „Zum Schwarzen Adler“ sowie das Brotzeitstübchen bieten an den Osterfeiertagen leckere Speisen und Getränke an.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website des Freilandmuseums: freilandmuseum-fladungen.de.