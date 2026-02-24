Auto IU

Meisterschaft perfekt! MHV Schweinfurt 09 krönt sich in Maintal zum Titelträger

24. Februar 2026
Meisterschaft perfekt! MHV Schweinfurt 09 krönt sich in Maintal zum Titelträger
Foto: MHV Schweinfurt 09
SCHWEINFURT – Mit einem verdienten 28:25-Auswärtssieg bei der HG Maintal hat der MHV Schweinfurt 09 am Sonntag vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Unterfranken 2025/26 perfekt gemacht. Nach vierzehn Siegen in vierzehn Spielen krönte das Team von Trainer Christopher Früh eine makellose Saison und blickt nun voller Vorfreude auf die kommende Bezirksoberliga.

Obwohl die Mannschaft ersatzgeschwächt antrat und zunächst mit 2:6 in Rückstand geriet, bewies sie enorme Moral und drehte die Partie noch vor der Pause zur 12:10-Führung.

Besonders die Torhüter Lukas Fiedler und Sascha Bolz glänzten mit wichtigen Paraden in entscheidenden Momenten, während Felix Rother im Angriff die Fäden zog.

In der zweiten Halbzeit ließen die Schweinfurter nichts mehr anbrennen und sicherten sich durch Treffer von Christian Fey, Tobias Karl und Cornelius Bitsch den verdienten Erfolg.

Trotz des feststehenden Titels bleibt der Fokus auf der Disziplin, um die Spielzeit ohne Punktverlust zu beenden und die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte gebührend abzuschließen.

Die offizielle Meisterfeier mit den Fans, Freipizza und Aperol-Bar findet beim nächsten Heimspiel statt, bevor die Mannschaft gemeinsam im Café Kölsch weiterfeiert.

