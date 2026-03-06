Meldungen der Polizeiinspektion Bad Kissingen: Unfallfluchten und illegale Entsorgungen
BAD KISSINGEN – Am Mittwoch wurde ein Mercedes am linken Radkasten beschädigt, woraufhin sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Vorfall ereignete sich entweder zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz des Amtsgerichts in der Maxstraße oder zwischen 14:00 Uhr und 14:50 Uhr auf dem Parkplatz der Garitzer Einkaufsgalerie.
Der entstandene Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den möglichen Unfallorten.
Illegale Müllentsorgungen im Landkreis
Im Zeitraum vom 25. Februar bis zum 4. März wurden im Gebiet „Saustück“ in STEINACH IM LANDKREIS BAD KISSINGEN, oberhalb des Eckartspfades, etwa 30 Altreifen illegal in einem Graben entsorgt.
Zudem wurden auf dem Verbindungsweg zwischen BAD BOCKLET IM LANDKREIS BAD KISSINGEN und Nüdlingen mehrere Bitumenwellplatten gefunden. Diese illegale Ablagerung wurde am 26. Februar festgestellt; der genaue Tatzeitraum ist bisher unklar.
Unfallflucht auf Klinik-Parkplatz
In MÜNNERSTADT IM LANDKREIS BAD KISSINGEN kam es zwischen dem 26. Februar, 07:00 Uhr, und dem 27. Februar, 18:00 Uhr, zu einer weiteren Unfallflucht. Auf einem Klinik-Parkplatz am Michelsberg wurde ein geparkter VW angefahren und beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2.500 Euro.
Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen entgegen.
Kontakt: 0971/7149-0
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
