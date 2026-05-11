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Mellrichstadt: Mitarbeiterin stoppt Seriendiebin auf „Diebestour“

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Mellrichstadt: Mitarbeiterin stoppt Seriendiebin auf „Diebestour“
Symbolfoto: 2fly4
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MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Dank der Aufmerksamkeit einer Angestellten konnte am Samstagmorgen eine 40-jährige Ladendiebin überführt werden. Die Frau hatte es gezielt auf Modehäuser in der Hauptstraße abgesehen.

Gegen 09:40 Uhr beobachtete die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts, wie die Frau ein Oberteil von einem Ständer nahm und es unvermittelt in ihrer Tasche verschwinden ließ. Sie zögerte nicht und hielt die Verdächtige bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Beute aus drei verschiedenen Läden

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Die herbeigerufene Streife der Polizei Mellrichstadt nahm die 40-jährige Deutsche genauer unter die Lupe. Bei der Durchsuchung ihrer Tasche kam nicht nur das beobachtete Oberteil zum Vorschein:

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  • Weitere Funde: Die Beamten entdeckten zusätzliches Diebesgut, das eindeutig zwei weiteren Modegeschäften in der Hauptstraße zugeordnet werden konnte.

  • Gesamtwert: Die Frau hatte Kleidungsstücke im Wert von insgesamt über 125 Euro entwendet.

Konsequenzen für die Täterin

Die entwendeten Waren konnten noch vor Ort an die betroffenen Läden zurückgegeben werden. Für die 40-Jährige hat der Beutezug jedoch ein juristisches und privates Nachspiel:

  • Hausverbot: Die Ladenbesitzer sprachen ein lebenslanges Hausverbot aus.

  • Strafverfahren: Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

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