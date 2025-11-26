Menschen können Strom- und Gasrechnung nicht pünktlich oder gar nicht bezahlen
SCHWEINFURT – Nach Schätzungen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Unterfranken können in Schweinfurt mehr als 2.700 Menschen in ihren Haushalten die Rechnungen für Strom und Heizen nicht oder nicht pünktlich bezahlen. Die NGG beruft sich dabei auf bundesweite Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis), wonach durchschnittlich 5 Prozent der Bevölkerung Probleme mit der Bezahlung von Strom- und Gasrechnungen haben.
Ibo Ocak, Geschäftsführer der NGG Unterfranken, sieht in den steigenden Strompreisen eine große Belastung, insbesondere für Geringverdiener. Er fordert die Bundesregierung auf, zur Entlastung der Bevölkerung dringend die Stromsteuer für private Haushalte zu senken, wie es zuvor vereinbart wurde.
Der Gewerkschafter appelliert an die Bundestagsabgeordneten aus Schweinfurt und der Region, sich in Berlin für einen „kräftigen und dauerhaften Stromsteuer-Rabatt“ einzusetzen. Zusätzlich fordert er, dass Stromnetze in die öffentliche Hand gehören und nicht zur „Rendite-Infrastruktur für Investoren“ werden dürfen.
Forderungen für gewerblichen und privaten Strom
Die NGG Unterfranken kritisiert die Ungleichbehandlung von gewerblichem und privatem Strom.
Vergünstigter Industriestrompreis: Die NGG begrüßt die geplante Senkung für die Industrie (geplant auf rund 5 Cent pro kWh bis 2028), fordert jedoch, dass energieintensive Branchen wie die Lebensmittelindustrie davon profitieren müssen.
Arbeitsplatzsicherung: In der Ernährungswirtschaft in Schweinfurt arbeiten rund 270 Beschäftigte in 15 Betrieben. Hohe Energiekosten dürften keine Arbeitsplätze gefährden, weshalb die Senkung der Stromsteuer über das Jahresende hinaus auch für diesen Sektor wichtig sei.
Die NGG betont, dass die geplante Senkung der Stromnetzentgelte und die Befreiung von der Gasspeicherumlage nur erste Schritte zur spürbaren Senkung der Energiekosten seien.
