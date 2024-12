„Mental gestärkt im Alter“: Kostenfreier Vortrag für Seniorinnen und Senioren zur mentalen Gesundheit

REGION MAIN-RHÖN – Mit dem kostenfreien Vortrag „Mental gestärkt im Alter“ rückt die Bedeutung der mentalen Gesundheit im Alter in den Fokus.

Dieser Vortrag ist Teil des von der AOK geförderten Projekts „Mental gestärkt im Alter – Gesundheitsförderung 60+“, das in Kooperation der drei GesundheitsregionenPlus der Stadt und des Landkreises Schweinfurt, des Landkreises Haßberge sowie des Bäderlands Bayerische Rhön (Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld) durchgeführt wird.

Ziel des Vortrags ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wertvolle Strategien und Kenntnisse zu vermitteln, um ihre mentale Gesundheit aktiv zu fördern und zu erhalten. Darüber hinaus werden hilfreiche Informationen zu Anlaufstellen und Unterstützungsangeboten in Krisensituationen bereitgestellt.

In den vergangenen Wochen fanden bereits sieben Vorträge in verschiedenen Gemeinden statt. Diese boten Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich auszutauschen und praktische Tipps für den Alltag zu erhalten. Die durchweg positive Resonanz zeigt den großen Bedarf und das Interesse an diesem Thema.

Für die kommenden Monate sind weitere 18 Vorträge geplant, die in der Stadt Schweinfurt sowie in den Landkreisen der Region stattfinden werden. Die Veranstaltungen werden von erfahrenen Fachleuten aus den Bereichen Psychologie und Sozialpädagogik geleitet.

Interessierte Einrichtungen, Kommunen oder Seniorengruppen können sich weiterhin für Vortragsanfragen im Jahr 2025 melden. Eine Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen wird angestrebt.

Für weitere Informationen oder zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an: Juliana Omanovic-Senft, Projektmitarbeiterin „Mental gestärkt im Alter – Gesundheitsförderung 60+“

Tel.: 0971 7236-204

E-Mail: senft@gesundheitsregion-baederland.de