Mercator Leasing ermöglichte der Kindertafel die große Gaudi auf dem Schweinfurter Faschingsumzug
SCHWEINFURT – Trotz widrigen Wetters verfolgten rund 20.000 Menschen den Schweinfurter Faschingsumzug, bei dem die Schweinfurter Kindertafel mit einem großen Wagen präsent war, um Süßigkeiten zu verteilen und über ihre Herzensprojekte zu informieren.
Ermöglicht wurde dieser Auftritt durch eine großzügige Spende der Firma Mercator Leasing aus dem Schweinfurter Maintal in Höhe von 5.000 Euro.
Neben der finanziellen Unterstützung beteiligte sich ein Team des Unternehmens auch persönlich an der Aktion und begleitete den Umzug direkt auf dem Faschingswagen. Auf dem gemeinsamen Foto freuen sich Marketing-Managerin Elisa Hartmann und Peter Kruse, Botschafter der Schweinfurter Kindertafel, über die gelungene Zusammenarbeit und die närrische Stimmung in der Innenstadt.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!