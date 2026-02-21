Auto IU

Mercator Leasing ermöglichte der Kindertafel die große Gaudi auf dem Schweinfurter Faschingsumzug

21. Februar 2026Letztes Update 21. Februar 2026
Mercator Leasing ermöglichte der Kindertafel die große Gaudi auf dem Schweinfurter Faschingsumzug
Marketing-Managerin Elisa Hartmann zusammen mit Peter Kruse, dem Botschafter der Schweinfurter Kindertafel - Foto: Matthias Wolbert
Sparkasse

SCHWEINFURT – Trotz widrigen Wetters verfolgten rund 20.000 Menschen den Schweinfurter Faschingsumzug, bei dem die Schweinfurter Kindertafel mit einem großen Wagen präsent war, um Süßigkeiten zu verteilen und über ihre Herzensprojekte zu informieren.

Ermöglicht wurde dieser Auftritt durch eine großzügige Spende der Firma Mercator Leasing aus dem Schweinfurter Maintal in Höhe von 5.000 Euro.

Stefan Labus Sicherheitsgefühl
Deine

Neben der finanziellen Unterstützung beteiligte sich ein Team des Unternehmens auch persönlich an der Aktion und begleitete den Umzug direkt auf dem Faschingswagen. Auf dem gemeinsamen Foto freuen sich Marketing-Managerin Elisa Hartmann und Peter Kruse, Botschafter der Schweinfurter Kindertafel, über die gelungene Zusammenarbeit und die närrische Stimmung in der Innenstadt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Malt Whisky als Einstieg in die bayerische Whiskywelt

WALDKIRCHEN - Die Hausbrennerei Penninger bringt mit dem "Penninger Malt Whisky" eine neue, bewusst niedrigschwellige Abfüllung auf den Markt. Der Whisky wird am Standort Waldkirchen vollständig selbst destilliert und soll als milde, harmonische Variante die Lücke zwischen Premium-Single-Malts und d

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. Februar 2026Letztes Update 21. Februar 2026

Mehr

Bürgersprechstunde der Dritten Bürgermeisterin am 25. Februar

Bürgersprechstunde der Dritten Bürgermeisterin am 25. Februar

21. Februar 2026
Boulevard Ensemble bringt musikalische Zeitreise nach Grettstadt

Boulevard Ensemble bringt musikalische Zeitreise nach Grettstadt

21. Februar 2026
Infoaktion zum Themenkreis „Autoimmunerkrankungen und Ernährung“

Infoaktion zum Themenkreis „Autoimmunerkrankungen und Ernährung“

21. Februar 2026
Junge Union Schweinfurt-Stadt feiert Erstwählerparty und landesweite Erfolge

Junge Union Schweinfurt-Stadt feiert Erstwählerparty und landesweite Erfolge

21. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)