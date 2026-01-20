Auto IU

Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Mehrere Strafverfahren eingeleitet

20. Januar 2026Letztes Update 20. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURG – Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer hat sich am frühen Samstagmorgen eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der er mit bis zu 150 km/h durch das Stadtgebiet raste. Die Flucht begann gegen 05:00 Uhr in der Kapuzinerstraße und führte über den Berliner Platz bis zu einem Supermarktparkplatz in der Industriestraße. Dort setzten der Fahrer und sein Beifahrer ihre Flucht zu Fuß fort, konnten jedoch kurz darauf von den Beamten im Nahbereich festgenommen werden.

Bei der Festnahme leistete ein 22-jähriger Beteiligter Widerstand gegen die Einsatzkräfte, blieb jedoch unverletzt. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss, wobei Atemalkoholwerte von 0,24 und 1,36 Promille gemessen wurden, was eine anschließende Blutentnahme auf der Dienststelle erforderlich machte. Die Polizei stellte sowohl den Mercedes als auch den Führerschein des mutmaßlichen Fahrers umgehend sicher.

Die Tatverdächtigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der rasanten Fahrt durch die Gneisenaustraße und das Gebiet Am Sonnfeld dauern an. Glücklicherweise kamen bei der riskanten Aktion keine unbeteiligten Verkehrsteilnehmer zu Schaden.

