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Mercedes-Minibus mit mechanischer Rollstuhlrampe für Lutsk

22. April 2026Letztes Update 22. April 2026
Mercedes-Minibus mit mechanischer Rollstuhlrampe für Lutsk
Partnerschaftsbeauftragte Karolin Große, Oberbürgermeister Sebastian Remelé, Leiter der Abteilung für Projekttätigkeiten für internationale Beziehungen der Stadt Lutsk Iurii Gordichuk sowie Sozialreferent Jürgen Montag Bild: Melina Liebenstein, Stadt Schweinfurt
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SCHWEINFURT – Am 21. April 2026 konnte ein neuer Mercedes-Minibus an Schweinfurts ukrainische Partnerstadt Lutsk übergeben werden. Das Fahrzeug ist speziell mit einer mechanischen Rollstuhlrampe ausgestattet und soll den Transport von mobilitätseingeschränkten sowie kriegsversehrten Menschen vor Ort deutlich verbessern.

Der Minibus bietet Platz für bis zu 9 Personen oder kann alternativ für den Transport von 4 bis 6 Rollstuhlfahrern genutzt werden. In Zeiten des anhaltenden Krieges stellt diese Lieferung einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der lokalen Infrastruktur und des Bevölkerungsschutzes in Lutsk dar.

Förderung durch Bund und internationale Zusammenarbeit

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Die Fahrzeuglieferung ist Teil des Projekts „Verbesserung des Bevölkerungsschutzes in kommunalen Partnerschaften mit der Ukraine“. Dieses Vorhaben wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) gefördert. Die Durchführung erfolgt in enger Kooperation mit dem Deutschen Städtetag und der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW).

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Solidarität mit der Partnerstadt

Oberbürgermeister Sebastian Remelé unterstrich bei der Übergabe die Bedeutung der Maßnahme:

„Uns ist es ein besonderes Anliegen der Bevölkerung, insbesondere den vielen Kriegsinvaliden, in der Ukraine zu helfen und bedarfsgerecht zu unterstützen. Mit solchen Projekten möchten wir unsere Solidarität für unsere Partnerstadt Lutsk zum Ausdruck bringen.“

Sein Dank galt insbesondere dem BMZ und der GIZ, deren finanzielle und organisatorische Unterstützung die Anschaffung und Übergabe des Spezialfahrzeugs erst ermöglicht hat.

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