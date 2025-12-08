Auto IU
Mercedes mit wasserfestem Stift beschmiert
BURKARDROTH, OT ZAHLBACH, LKR. BAD KISSINGEN – Am Samstag wurde ein geparkter Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Zum Mühlengrund“ von einem unbekannten Täter mit wasserfestem Stift beschmiert. Die Tat ereignete sich zwischen 17:35 Uhr und 17:50 Uhr.
Der entstandene Sachschaden an der Motorhaube des Pkws wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/149-0 entgegen.
