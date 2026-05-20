Messer-Attacke am Tiergehege: Unbekannter bedroht Tierpfleger und flieht – Polizei sucht Zeugen
MÖMLINGEN – Ein couragiertes Eingreifen eines Tierpflegers hat am Dienstagabend im Landkreis Miltenberg Schlimmeres verhindert. Als der Pfleger einen Unbekannten daran hindern wollte, illegal in ein Tiergehege einzusteigen, eskalierte die Situation: Der Eindringling zog ein Messer und bedrohte den Angestellten. Dem Pfleger gelang es, den Angreifer zu entwaffnen, woraufhin dieser die Flucht ergriff.
Der Vorfall ereignete sich gegen 19:15 Uhr in einer Gehegeanlage oberhalb der Kirchrainstraße. Der Tierpfleger ging dort seiner regulären Arbeit nach, als er auf den jungen Mann aufmerksam wurde. Dieser schickte sich gerade an, den Schutzzaun eines benachbarten Geheges unerlaubt zu übersteigen.
Als der Pfleger den Mann ansprach und zur Rede stellte, schlug die Stimmung sofort in aggressive Ablehnung um. Der Unbekannte ging auf den Angestellten zu, überschüttete ihn mit verbalen Beleidigungen und zog plötzlich ein Messer, um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen.
Pfleger entwaffnet den Angreifer geistesgegenwärtig
Trotz der extremen Stresssituation behielt der Tierpfleger die Nerven. Mit viel Geschick schaffte er es, den Angreifer auf Distanz zu halten. In einem günstigen Moment griff er zu, überwältigte den Mann und nahm ihm die Klinge ab.
Nachdem sein Angriffsversuch gescheitert und er entwaffnet war, drehte sich der Tatverdächtige um und flüchtete zu Fuß in Richtung des nahegelegenen Aussichtspunktes am Hochbehälter/Königswald. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Auch die im Gehege untergebrachten Tiere kamen nicht zu Schaden.
Täterbeschreibung und Zeugenaufruf
Da eine sofort eingeleitete Fahndung im Bereich des Königswaldes ohne Erfolg blieb, bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:
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Alter: ca. 25 Jahre alt
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Statur: etwa 170 cm groß und rund 80 kg schwer
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Sprache: sprach eine ausländische, dem Zeugen nicht nähere bekannte Sprache
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Bekleidung: grauer Jogginganzug der Marke Adidas (bestehend aus Jacke und Hose)
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Besonderes Merkmal: Er trug einen markanten Fischerhut in Tarnfarbe (sogenanntes Pixeltarn).
Die Polizeiinspektion Obernburg am Main hat die Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruch aufgenommen.
Hinweise von Zeugen: Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Mann mit dem Pixeltarn-Fischerhut machen können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 06022 / 629-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
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