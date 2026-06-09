Messer-Bedrohung in Würzburger Restaurant: Unbekannter flüchtet nach Streit um die Rechnung
WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein rüpelhaftes Benehmen und eine anschließende Bedrohung mit einer Waffe haben am Sonntagabend zu einem größeren Polizeieinsatz in der Würzburger Innenstadt geführt. Ein bislang unbekannter Restaurantgast zog beim Bezahlen ein Messer gegen den Kellner und flüchtete anschließend unerkannt. Die Polizei fahndet öffentlich nach dem Mann.
Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (7. Juni 2026) gegen 18:10 Uhr in einem Lokal in der belebten Langgasse.
Gast pöbelt und zieht Messer beim Bezahlen
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt fiel der Mann in dem Restaurant zunächst dadurch auf, dass er sich gegenüber anderen anwesenden Gästen äußerst unangemessen und störend verhielt. Um die Situation zu beruhigen, zog das Personal die Reißleine: Der Gast wurde vom Kellner aufgefordert, seine Rechnung zu begleichen und das Lokal umgehend zu verlassen.
Beim Bezahlvorgang eskalierte die Situation jedoch völlig. Es entwickelte sich zunächst eine lautstarke verbale Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und dem Angestellten. Im Verlauf dieses Streits zog der Mann plötzlich ein Messer und bedrohte den Kellner damit massiv. Direkt im Anschluss flüchtete der Lieferant des Schreckens aus dem Restaurant im Bereich der Langgasse in Richtung Marktplatz.
Großfahndung erfolglos – Täterbeschreibung der Polizei
Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung mit einem Großaufgebot an Streifenwagen im Innenstadtbereich ein. Der Tatverdächtige konnte im dichten Abendverkehr jedoch nicht mehr angetroffen werden. Da der Mann eine Waffe bei sich führte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und hat folgende Täterbeschreibung herausgegeben:
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Größe: ca. 175 cm groß
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Alter: etwa 40 Jahre alt
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Statur: kräftige, stabile Statur
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Aussehen: trug einen Bart, der sein Gesicht komplett einrahmte
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Bekleidung: auffälliges rotes Polohemd, eine Basecap sowie eine dunkle Hose
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Zubehör: führte eine dunkle Umhängetasche mit sich
Zeugenaufruf der Polizei:
Wer war am Sonntagabend in der Würzburger Innenstadt oder in der Langgasse unterwegs und hat den Vorfall im Restaurant bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes im roten Polohemd machen oder hat ihn auf der Flucht in Richtung Marktplatz beobachtet?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.
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