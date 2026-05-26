Messer im Regionalexpress: 25-Jähriger bedroht Reisende und randaliert in Bundespolizeiwache
WÜRZBURG – Ein Vorfall in einem Regionalexpress von Nürnberg nach Würzburg hat am frühen Sonntagabend (24. Mai 2026) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 25-jähriger Mann bedrohte im Zug einen Fahrgast mit einem Messer. Nach seiner Festnahme am Würzburger Hauptbahnhof randalierte der Tatverdächtige zudem in den Gewahrsamsräumen der Bundespolizei und hinterließ eine Spur der Verwüstung.
Der Vorfall ereignete sich gegen 18:00 Uhr im voll besetzten RE 58226 während der Fahrt in Richtung Unterfranken.
Mit Messer hantiert: Festnahme am Würzburger Hauptbahnhof
Nach ersten Informationen der Bundespolizeiinspektion Würzburg kam es im Zug zunächst zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 25-jährigen Mann aus Sierra Leone und einem bislang noch unbekannten Fahrgast. Im Verlauf des Streits eskalierte die Situation: Der junge Mann zog ein Messer und hielt es in deutlich bedrohlicher Art und Weise hoch, was unter den Mitreisenden für erhebliche Unruhe sorgte.
Die alarmierte Bundespolizei leitete sofort eine Fahndung ein. Als der Regionalexpress im Würzburger Hauptbahnhof einlief, kesselten Einsatzkräfte den Bahnsteig ein und nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Zuges konnten die Beamten auch die Tatwaffe auffinden und sicherstellen.
Randalierer beschädigt Diensträume der Polizei
Zur genauen Klärung des Sachverhalts und zur Feststellung seiner Identität brachten die Bundespolizisten den Mann auf die Wache. Dort beruhigte sich die Lage jedoch keineswegs: Der Festgenommene zeigte sich komplett uneinsichtig und hochgradig aggressiv.
Er sperrte sich massiv gegen alle polizeilichen Maßnahmen und fing in den Gewahrsamszellen an zu randalieren. Dabei beschädigte er Teile der behördlichen Diensträume so schwer, dass ein erheblicher Sachschaden entstand.
Bundespolizei sucht dringend den bedrohten Fahrgast und Zeugen
Gegen den 25-Jährigen wurde ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittler werfen ihm unter anderem vor:
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Bedrohung
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Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
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Sachbeschädigung
Da der genaue Ablauf des Streits im Zug noch in Teilen unklar ist, bittet die Bundespolizei die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere der bislang unbekannte Reisende, der im Zug unmittelbar mit dem Messer bedroht wurde, sowie weitere Augenzeugen werden dringend gebeten, sich zu melden.
Zeugenaufruf: Hinweise und Aussagen zum Vorfall im RE 58226 nimmt die Bundespolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931 / 32259-1111 entgegen.
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