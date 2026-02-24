Auto IU

Messerangriff am Hauptbahnhof Würzburg: Passanten überwältigen Tatverdächtigen

24. Februar 2026Letztes Update 24. Februar 2026
Messerangriff am Hauptbahnhof Würzburg: Passanten überwältigen Tatverdächtigen
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG – Am Montagvormittag ist es am Hauptbahnhof zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen, bei dem ein 35-jähriger Mann mit einem Messer mehrere Personen angriff. Dank des beherzten Eingreifens von Passanten und eines Zivilpolizisten konnte der Tatverdächtige überwältigt und kurz darauf von der Bundespolizei festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 07:50 Uhr in der Eingangshalle des Bahnhofs, als der Mann unvermittelt auf einen 68-jährigen Mitarbeiter an einem Stand der Zeugen Jehovas losging und Stichbewegungen ausführte. Zudem attackierte er einen 55-Jährigen sowie einen 51-Jährigen körperlich.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Sicherheitsgefühl

Glücklicherweise erlitten die drei Betroffenen nach aktuellem Sachstand nur leichte Verletzungen und keine Schnitt- oder Stichwunden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen, den Tatort weiträumig abgesperrt und bereits mit der Sicherung von Videomaterial sowie der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen begonnen.

Das könnte Dich auch interessieren:

DIE MUSST DU HABEN: Adidas Unisex Adilette Aqua-Slides – Sportstimmung trifft auf Livestyle

Hol dir den ultimativen Klassiker für dein Badevergnügen und deine Freizeit direkt nach Hause. Die adidas Unisex Adilette Aqua Slides vereinen funktionales Design mit dem ikonischen Style der drei Streifen und bieten dir nach dem Sport oder im Alltag genau die Entspannung, die deine Füße verdienen.

Mehr

Die Hintergründe der Tat und der genaue Ablauf sind derzeit Gegenstand der intensiven Ermittlungen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die das Geschehen in der Halle oder den Mann im Vorfeld – etwa im Bereich der Kaiserstraße – beobachtet haben.

Falls du sachdienliche Hinweise zu Ausrufen, Gesten oder dem Verhalten des Täters geben kannst, melde dich bitte bei der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

24. Februar 2026Letztes Update 24. Februar 2026

Mehr

Wohnhaus in Vollbrand – Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei – Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt

Wohnhaus in Vollbrand – Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei – Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt

24. Februar 2026
Zwei Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

Zwei Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

24. Februar 2026
Hochwasser-Check für die Gemeinde Grafenrheinfeld

Hochwasser-Check für die Gemeinde Grafenrheinfeld

24. Februar 2026
Erstwähler im Fokus: „WÄHL MIT!“-Kampagne der unterfränkischen Jugendringe

Erstwähler im Fokus: „WÄHL MIT!“-Kampagne der unterfränkischen Jugendringe

24. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)