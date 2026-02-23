Auto IU

Messerangriff am Hauptbahnhof Würzburg: Passanten überwältigen Tatverdächtigen

Messerangriff am Hauptbahnhof Würzburg: Passanten überwältigen Tatverdächtigen
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURG – Am Montagvormittag ist es am Hauptbahnhof zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen, bei dem ein 35-jähriger Mann mit einem Messer mehrere Personen angriff. Dank des beherzten Eingreifens von Passanten und eines Zivilpolizisten konnte der Tatverdächtige überwältigt und kurz darauf von der Bundespolizei festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 07:50 Uhr in der Eingangshalle des Bahnhofs, als der Mann unvermittelt auf einen 68-jährigen Mitarbeiter an einem Stand der Zeugen Jehovas losging und Stichbewegungen ausführte. Zudem attackierte er einen 55-Jährigen sowie einen 51-Jährigen körperlich.

Glücklicherweise erlitten die drei Betroffenen nach aktuellem Sachstand nur leichte Verletzungen und keine Schnitt- oder Stichwunden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen, den Tatort weiträumig abgesperrt und bereits mit der Sicherung von Videomaterial sowie der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen begonnen.

Die Hintergründe der Tat und der genaue Ablauf sind derzeit Gegenstand der intensiven Ermittlungen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die das Geschehen in der Halle oder den Mann im Vorfeld – etwa im Bereich der Kaiserstraße – beobachtet haben.

Falls du sachdienliche Hinweise zu Ausrufen, Gesten oder dem Verhalten des Täters geben kannst, melde dich bitte bei der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732.

