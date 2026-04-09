Messerangriff am Mainradweg Schonungen: 27-Jähriger nach Auseinandersetzung festgenommen
SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Mittwochmittag kam es am Mainradweg im Bereich der Jahnstraße zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der ein 37-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei Schweinfurt konnte den mutmaßlichen Täter noch am Tatort festnehmen.
Gegen 13:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Notruf über eine verletzte Person am Radweg ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde ein 37-Jähriger von einem 27-jährigen Mann angegriffen. Dabei wurde dem Opfer eine Verletzung zugefügt, die laut Sachstand durch ein Messer verursacht wurde. Bei beiden Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.
Schneller Fahndungserfolg und medizinische Versorgung
Dank des zügigen Eintreffens zahlreicher Streifenwagen konnte der 27-jährige Tatverdächtige noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Der verletzte 37-Jährige war beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar. Er erhielt umgehend eine notfallmedizinische Erstversorgung und wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt die Ermittlungen übernommen. Noch am Mittwochnachmittag sicherten Beamte vor Ort Spuren und führten erste Zeugenbefragungen durch.
Das Motiv für die Tat ist derzeit völlig unklar. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler gab es zwischen dem Angreifer und seinem Opfer keine Vorbeziehung. Die Untersuchungen zum genauen Tathergang dauern an.
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