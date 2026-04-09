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Messerangriff am Mainradweg Schonungen: 27-Jähriger nach Auseinandersetzung festgenommen

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026
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SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Mittwochmittag kam es am Mainradweg im Bereich der Jahnstraße zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der ein 37-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei Schweinfurt konnte den mutmaßlichen Täter noch am Tatort festnehmen.

Gegen 13:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Notruf über eine verletzte Person am Radweg ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde ein 37-Jähriger von einem 27-jährigen Mann angegriffen. Dabei wurde dem Opfer eine Verletzung zugefügt, die laut Sachstand durch ein Messer verursacht wurde. Bei beiden Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

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Dank des zügigen Eintreffens zahlreicher Streifenwagen konnte der 27-jährige Tatverdächtige noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Der verletzte 37-Jährige war beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar. Er erhielt umgehend eine notfallmedizinische Erstversorgung und wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

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