Messerangriff auf Senior in Elsenfeld: 17-Jähriger in Untersuchungshaft
ELSENFELD / LKR. MILTENBERG – Nach einer blutigen Attacke auf einen älteren Mann am Montagnachmittag in Elsenfeld sitzt der mutmaßliche Täter hinter Gittern. Gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Das 68-jährige Opfer erlitt erhebliche Schnittverletzungen im Gesicht. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ermitteln wegen schwerer Körperverletzung und suchen nun nach ganz bestimmten Zeugen, die Schlimmeres verhindert haben.
Der brutale Vorfall ereignete sich am Montag (1. Juni 2026) gegen 15:15 Uhr in der Glanzstoffstraße.
Courage an der Bushaltestelle: Passanten schlagen Täter in die Flucht
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen passte der 17-jährige Jugendliche den 68-jährigen Mann auf offener Straße ab. Er sprach den Senior zunächst kurz an. Ohne Vorwarnung zückte der Jugendliche daraufhin einen scharfen Gegenstand – mutmaßlich ein Messer – und ging damit gezielt auf das Gesicht des älteren Mannes los.
Dass der Angriff nicht noch dramatischere Folgen hatte, ist dem beherzten Eingreifen von Passanten zu verdanken. Mehrere Personen wurden auf das Geschehen aufmerksam, eilten verbal sowie lautstark zu Hilfe und schrien den Angreifer an. Durch das couragierte Einschreiten eingeschüchtert, ließ der Teenager von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuß vom Tatort.
Schneller Fahndungserfolg und Sicherstellung der Waffe
Die umgehend alarmierte Polizeiinspektion Obernburg leitete gemeinsam mit Streifenwagen aus den umliegenden Dienststellen eine Großfahndung ein. Mit Erfolg: Nur wenige Minuten nach der Tat stießen die Beamten im Bereich der angrenzenden Supermärkte und Ladengeschäfte auf den Flüchtigen. Der 17-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.
Bei einer anschließenden Absuche des Fluchtweges konnten die Polizisten auch das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, auffinden und als Beweismittel sicherstellen. Der verletzte Senior wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise waren die Verletzungen nicht lebensgefährlich, sodass er die Klinik inzwischen wieder verlassen konnte.
Richter erlässt Haftbefehl – Ermittler suchen wichtige Zeugen
Am Mittwoch wurde der Jugendliche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Körperverletzung dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der 17-Jährige wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.
Für die lückenlose Rekonstruktion der Tat suchen die Ermittler nun dringend nach den Rettern vor Ort. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den Personen, die sich dem Täter verbal entgegenstellten, um Wartende an einer nahegelegenen Bushaltestelle gehandelt haben.
Zeugenaufruf der Kripo:
Die Personen, die sich zum Tatzeitpunkt an der Bushaltestelle in der Glanzstoffstraße aufgereiht hatten und verbal auf den Täter einwirkten, sowie alle weiteren Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.
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