Metallindustrie wirbt bei SKF für attraktives Ausbildungsangebot

SCHWEINFURT – Rund 500 Schülerinnen und Schüler aus 17 Schulen der Region lernten beim dritten Gastspiel des Ausbildungstrucks der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie bei SKF technische Lehrberufe kennen. Der technisch modern ausgestattete Truck vermittelte die Botschaft einer coolen und zukunftssicheren Ausbildung, während die Jugendlichen im SKF Trainingscenter zudem praktisch an Fertigungsstücken arbeiten konnten.

Arbeitsdirektorin Anna Krimmel betonte die Bedeutung der bedarfsgerechten Ausbildung zur Sicherung von Fachkräften, insbesondere durch die Kombination aus Theorie und Praxiseinsätzen in der Produktion. Für Kurzentschlossene gibt es eine Besonderheit: Bewerbungen für die Berufe Zerspaner, Industriemechaniker und Mechatroniker sind ausnahmsweise noch für den Ausbildungsstart am 1. September 2026 möglich. Das Portal unter www.skf.de/karriere ist hierfür bis Ende Februar geöffnet.

Die von der GbF Schweinfurt und dem Verband bayme vbm unterstützte Aktion zielt darauf ab, jungen Menschen frühzeitig realistische Berufsperspektiven aufzuzeigen. Laut den Verantwortlichen der GbF und des Verbands unterstreicht die erfolgreiche dritte Umsetzung des Projekts den großen Bedarf an lebendiger Berufsorientierung durch den direkten Austausch mit Ausbildern und die Arbeit an Maschinen vor Ort.

Das könnte Dich auch interessieren: Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne