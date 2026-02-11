Auto IU

Metallindustrie wirbt bei SKF für attraktives Ausbildungsangebot

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026
Metallindustrie wirbt bei SKF für attraktives Ausbildungsangebot
Der neu gestaltete Ausbildungstruck der bayerischen Metall- und Elektroindustrie machte für zwei Wochen wieder auf dem Werksgelände von SKF Station. Beim Medientermin präsentierten sich (von links) Christian Büttner (Teamleitung Ausbildung bei SKF), Lena Rau (SKF-Ausbildungsleiterin), Henriette Dinkel (Geschäftsführerin GbF Schweinfurt), Johanna Wiedenmann-Nemes (Leiterin GbF Berufsorientierung) Anna Krimmel (Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin SKF) und Thomas Burkhardt (Geschäftsführer Finanzen SKF). - Foto: Holger Laschka / SKF
SCHWEINFURT – Rund 500 Schülerinnen und Schüler aus 17 Schulen der Region lernten beim dritten Gastspiel des Ausbildungstrucks der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie bei SKF technische Lehrberufe kennen. Der technisch modern ausgestattete Truck vermittelte die Botschaft einer coolen und zukunftssicheren Ausbildung, während die Jugendlichen im SKF Trainingscenter zudem praktisch an Fertigungsstücken arbeiten konnten.

Arbeitsdirektorin Anna Krimmel betonte die Bedeutung der bedarfsgerechten Ausbildung zur Sicherung von Fachkräften, insbesondere durch die Kombination aus Theorie und Praxiseinsätzen in der Produktion. Für Kurzentschlossene gibt es eine Besonderheit: Bewerbungen für die Berufe Zerspaner, Industriemechaniker und Mechatroniker sind ausnahmsweise noch für den Ausbildungsstart am 1. September 2026 möglich. Das Portal unter www.skf.de/karriere ist hierfür bis Ende Februar geöffnet.

Die von der GbF Schweinfurt und dem Verband bayme vbm unterstützte Aktion zielt darauf ab, jungen Menschen frühzeitig realistische Berufsperspektiven aufzuzeigen. Laut den Verantwortlichen der GbF und des Verbands unterstreicht die erfolgreiche dritte Umsetzung des Projekts den großen Bedarf an lebendiger Berufsorientierung durch den direkten Austausch mit Ausbildern und die Arbeit an Maschinen vor Ort.

