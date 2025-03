Metzgerei Krückel setzt sich für Menschen mit Handicap ein

WERNECK – Am vergangenen Donnerstag (13.03.2025) wurde die Firma Krückel aus dem Wernecker Ortsteil Stettbach für ihr soziales Engagement ausgezeichnet.

Das Unternehmen, das eine Metzgerei mit Bistro, einen Landgasthof und einen Partyservice betreibt, beschäftigt seit fast zwei Jahren Nikolai Sudermann im Rahmen des Projekts „Mensch inklusive“ der Lebenshilfe Schweinfurt.

Zur Würdigung dieser besonderen Initiative überreichten Wernecks Bürgermeister Sebastian Hauck und Eva Lieb, die Leiterin von „Mensch inklusive“, Firmenchef Dieter Krückel ein Qualitätssiegel sowie eine Urkunde.

„Mensch inklusive“ vermittelt Menschen mit Behinderung wohnortnahe Arbeitsplätze in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts. Die Einrichtung gleicht die Fähigkeiten und Wünsche der Bewerber mit den Anforderungen potenzieller Arbeitgeber ab und begleitet beide Seiten langfristig mit Inklusionsbegleitern. Diese stehen im regelmäßigen Austausch mit den teilnehmenden Betrieben, um Anliegen zu klären und eine nachhaltige Integration zu gewährleisten.

Bürgermeister Hauck lobte das Engagement der Firma Krückel und ermutigte weitere Unternehmen in Werneck, diesem Beispiel zu folgen. Aktuell nehmen zwei Betriebe in der Gemeinde am Projekt teil. Firmenchef Krückel betonte, wie sehr er die Zusammenarbeit mit Nikolai Sudermann schätzt. Er sei ein hochmotiviertes, fleißiges und zuverlässiges Teammitglied, das durch seine sympathische Art einen wichtigen Beitrag zum Betrieb leiste.