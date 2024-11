MHV: Kleinigkeiten entscheiden über Niederlage im Derby gegen Königsberg

HAßFURT – Am Samstagabend trat der MHV Schweinfurt 09 in einem packenden Auswärtsderby gegen den TV Königsberg an, das vor einer großartigen Kulisse in Haßfurt stattfand.

Beide Teams lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und die Spannung hielt bis zur letzten Sekunde an. Am Ende musste sich der MHV Schweinfurt jedoch knapp mit 28:27 geschlagen geben, trotz einer beeindruckenden Abwehrleistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit.

Das Spiel begann ausgeglichen, und beide Mannschaften erzielten in schnellen Wechseln Tore. Simon Menzel und Moritz Moder ragten im Angriff des MHV hervor und hielten das Team mit entscheidenden Treffern stets im Spiel. Die Abwehr des MHV tat sich in der ersten Hälfte schwer, Königsbergs Topscorer Felix Käb zu stoppen, was zu einem Halbzeitstand von 16:19 zugunsten von Königsberg führte.

In der zweiten Hälfte zeigte das Team aus Schweinfurt großen Kampfgeist und arbeitete sich wieder heran, wobei die Defensive deutlich stabiler auftrat. In der Schlussphase glich der MHV zum 27:27 aus, verpasste jedoch die Chance auf den Sieg. Ein letzter Treffer für Königsberg in den letzten Sekunden entschied das Spiel letztlich zugunsten der Gastgeber.

Die Schiedsrichter Reinhard Sachse und Jörg Weis leiteten das Spiel souverän und sorgten für einen reibungslosen Ablauf des hochintensiven Derbys. Trotz der knappen Niederlage nimmt der MHV Schweinfurt viel Positives aus dieser Leistung mit und blickt motiviert auf die kommenden Spiele.

Spielverlauf:

4:2 (5.), 8:7 (10.), 11:8 (15.), 13:13 (20.), 15:15 (25.), 19:16 (30.)

21:16 (35.), 21:19 (40.), 23:20 (45.), 24:23 (50.), 26:24 (55.), 28:27 (60.)

Es spielten:

Torwart: Lukas Fiedler, Sascha Bolz

Feldspieler: Matteo Nanke, Simon Menzel (8), Christian Völker (2), Christian Fey (5), Maxim Liapara, Felix Landgraf (3), Patryk Iwaniak (1), Cornelius Bitsch (3), Luis Vollert, Moritz Moder (5), Omar Fahim