MHV lässt weitere Big Points ungenutzt und rutsch auf einen Abstiegsplatz

SCHWEINFURT – Ein richtungsweisendes Spiel stand für den MHV Schweinfurt 09 am vergangenen Samstagabend auf dem Programm: Gegen den direkten Tabellennachbarn TG Höchberg ging es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Ein Sieg hätte den MHV auf drei Punkte Abstand zu den Abstiegsplätzen gebracht, während eine Niederlage das Team auf einen direkten Abstiegsplatz hätte rutschen lassen. Nach einer enttäuschenden Leistung musste sich der MHV jedoch mit 29:35 geschlagen geben.

Erste Halbzeit: Früher Rückstand setzt MHV unter Druck

Die Schweinfurter begannen die Partie vielversprechend und gingen zunächst in Führung. Doch TG Höchberg fand schnell ins Spiel und setzte sich mit einem 4:0-Lauf ab. Im Angriff agierte der MHV zu ungenau und leistete sich einige Ballverluste, was den Gästen einfache Tore ermöglichte. Trotz zwischenzeitlicher Aufholjagden blieb Höchberg konsequent und ging mit einer verdienten 17:13-Führung in die Halbzeitpause. Torhüter Lukas Fiedler zeigte erneut eine starke Leistung und hielt sein Team mit einigen sehenswerten Paraden im Spiel.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd bleibt unbelohnt

Nach der Pause zeigte der MHV mehr Einsatz und versuchte, das Blatt zu wenden. Vor allem Dominik Schmitt übernahm Verantwortung im Angriff und hielt sein Team mit wichtigen Treffern im Spiel. Doch Höchberg antwortete stets souverän und ließ den Gastgeber nie näher als drei Tore herankommen. In der Schlussphase fehlte es dem MHV vor allem in der Abwehr an der nötigen Konsequenz, um das Spiel noch einmal spannend zu machen. Höchberg nutzte dies aus und baute den Vorsprung bis zum Endstand von 29:35 weiter aus.

Blick auf die Tabelle und Ausblick

Durch die Niederlage hat sich die Situation für den MHV im Abstiegskampf weiter zugespitzt. Das Team befindet sich nun in akuter Abstiegsgefahr und steht in den kommenden Spielen unter Druck. Besonders die nächsten vier Begegnungen gegen direkte Konkurrenten werden entscheidend sein.

Nächstes Spiel:

Anwurfzeit: 20:00 Uhr

Ort: Schulzentrum West

Begegnung: MHV Schweinfurt 09 vs. DJK Waldbüttelbrunn II

Spielverlauf:

3:3 (5. Minute)

4:7 (10. Minute)

7:10 (15. Minute)

10:14 (20. Minute)

12:16 (25. Minute)

13:17 (30. Minute)

15:18 (35. Minute)

16:21 (40. Minute)

19:21 (45. Minute)

21:26 (50. Minute)

23:31 (55. Minute)

29:35 (Endstand)

Aufstellung und Torschützen des MHV Schweinfurt 09:

Lukas Fiedler (TW), Bjarke Pohlmann (TW)

Simon Menzel (4), Jan Scholich (2), Christian Völker, Maxim Liapara (4), Felix Landgraf (1), Luis Vollert (2), Meulan Zllanoga, Sören Bernt (4), Moritz Moder (3), Dominik Schmitt (7), Omar Fahim (2)

Die kommenden Spiele werden zur Bewährungsprobe für den MHV Schweinfurt 09. Nur mit entschlossenen Leistungen und Siegen kann das Team den Abstieg noch verhindern.