MHV Schweinfurt 09 feiert Halleneröffnung mit Handball-Derby gegen die Wölfe Würzburg

SCHWEINFURT – Der MHV Schweinfurt 09 eröffnet am Freitag, 24. Juli, seine neue Heimspielstätte in der Paul-Maar-Halle mit einem attraktiven Testspiel gegen die Wölfe Würzburg. Die Besucher erwartet ein stimmungsvoller Handballabend, bei dem neben dem sportlichen Vergleich auch die Einweihung der neuen Halle im Mittelpunkt steht.

Die Handballer des MHV Schweinfurt 09 laden die Bevölkerung ein, die neue Heimstätte gemeinsam einzuweihen. Der Online-Vorverkauf für die Veranstaltung ist bereits gestartet. Der Verein bittet die Besucherinnen und Besucher, ihre Tickets weiterhin vorab online zu erwerben, um die Planung des Abends zu erleichtern.

Auch sportlich blickt der Verein auf eine erfolgreiche Entwicklung. Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga steht der MHV Schweinfurt 09 vor einer neuen Saison mit guten Perspektiven. Die moderne Paul-Maar-Halle bietet dabei optimale Voraussetzungen, um den Handballsport in Schweinfurt langfristig weiterzuentwickeln.

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Der MHV Schweinfurt 09 zählt zu den traditionsreichsten Handballvereinen der Region und entstand aus der Handballabteilung des FC Schweinfurt 05. Neben den Herren- und Damenmannschaften liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Nachwuchsarbeit. Von den Superminis bis zur B-Jugend werden Kinder und Jugendliche im weiblichen und männlichen Bereich gefördert.

Ermöglicht wird der Vereinsbetrieb durch das Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer, Helferinnen und Helfer sowie Vereinsmitglieder. Gemeinsam leisten sie einen wichtigen Beitrag für den Handballsport und das gesellschaftliche Leben in Schweinfurt.