MHV Schweinfurt 09 feiert mit dezimiertem Kader den fünften Sieg in Serie – 39:23 gegen TSV Mellrichstadt
SCHWEINFURT – Die erste Männermannschaft des MHV Schweinfurt 09 bleibt weiterhin ungeschlagen und feierte im dritten Heimspiel der Saison einen souveränen 39:23-Sieg gegen den TSV Mellrichstadt. Trotz eines stark dezimierten Kaders von nur acht Feldspielern – Trainer Christopher Früh musste selbst mitspielen – fuhr der MHV den fünften Sieg in Serie ein und geht als ungeschlagener Tabellenführer (10:0 Punkte) in die Spielpause.
Nach einem holprigen Start, bei dem der MHV nach sechs Minuten 1:3 zurücklag, fanden Torhüter Lukas Fiedler und die Abwehrreihe besser ins Spiel. Fortan dominierten die Schweinfurter und erspielten sich eine 17:12-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit lief der Angriffsmotor auf Hochtouren, während die Defensive sicher stand, was zum deutlichen 39:23-Erfolg führte. Christian Fey (8 Tore) und Felix Rother (6/3) glänzten in der Offensive, während Trainer Früh durch seinen Einsatz die Außenspieler entlastete.
Die zahlreichen Zuschauer im Schulzentrum West, insbesondere die lautstarken Jugendmannschaften, sorgten für eine besondere Atmosphäre, die das Team nach Schlusspfiff mit großem Applaus honorierte. Die Leistung gegen Mellrichstadt wurde als die bisher beste Saisonleistung des MHV gewertet.
