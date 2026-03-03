MHV Schweinfurt 09 knackt erneut die 50-Tore-Marke bei Meisterfeier
SCHWEINFURT – Eine Woche nach dem Titelgewinn hat der MHV Schweinfurt 09 seine Meisterschaft mit einem fulminanten 50:29-Heimsieg gegen die TG Heidingsfeld II gefeiert. Vor einer Kulisse im Schulzentrum West lieferte die Mannschaft ein Offensivspektakel ab und knackte zum zweiten Mal in dieser Saison die magische 50-Tore-Marke.
Nach einem zunächst ausgeglichenen Beginn konnte sich das Team von Trainer Christopher Früh bis zur Halbzeit auf 25:17 absetzen. Besonders lautstarke Unterstützung erhielten die Handballer dabei vom American-Football-Team der Stadt, den Chargers Schweinfurt. In der zweiten Hälfte kannte die Offensivkraft kein Halten mehr: Überragender Akteur war Felix Rother, der mit sage und schreibe 21 Treffern einen persönlichen sowie vereinsinternen Saisonrekord aufstellte.
Nach dem Spiel feierten Mannschaft und Fans zunächst in der Halle und später im Café Kölsch in Schweinfurt weiter. Trotz der ausgelassenen Stimmung liegt der Fokus bereits auf dem kommenden Wochenende: Beim Tabellenzweiten in Großlangheim möchte der MHV seine beeindruckende Serie fortsetzen und den Weg zur perfekten Saison ebnen.
Die Torschützen für den MHV Schweinfurt 09 waren:
Felix Rother (21/2), Dominik Schmitt (10), Christian Fey (8), Lorenz Welsch (3), Manuel Schmitt (3), Christian Völker (2), Jan Scholich (1), Patrick Wilm (1/1) sowie Tobias Karl (1)
