MHV Schweinfurt 09 setzt Ausrufezeichen in Bad Brückenau – 33:39-Auswärtssieg im zweiten Saisonspiel
SCHWEINFURT – Die Handballer des MHV Schweinfurt 09 haben ihr erstes Auswärtsspiel in der Bezirksliga gewonnen und beim Mitabsteiger Bad Brückenau einen wichtigen 33:39 (16:17)-Sieg eingefahren. Nach einem schwierigen Start in der Defensive stabilisierte sich der MHV durch eine taktische Umstellung und zog in der zweiten Halbzeit, angeführt vom starken Christian Fey, davon. Die Schweinfurter bestätigen damit ihren Anspruch, in dieser Saison um die Spitze mitzuspielen.
Das Spiel in Bad Brückenau galt früh in der Saison als wichtiger Test, da die Gastgeber ebenfalls zur erweiterten Spitzengruppe zählen.
Taktische Umstellung bringt die Wende
Der MHV Schweinfurt 09 tat sich zunächst in der Defensive schwer. Bis zur 18. Minute fand die Abwehr kaum Zugriff, da Bad Brückenau immer wieder über ihren Ausnahmespieler Simon Dietrich (insgesamt 14 Tore) zum Erfolg kam. Trainer Christopher Früh reagierte mit einer taktischen Umstellung und stellte Dietrich in Manndeckung. Diese Maßnahme brachte die nötige Stabilität, und der MHV drehte die Partie, um mit einer knappen 16:17-Führung in die Halbzeitpause zu gehen.
Fey reißt das Spiel an sich
In der zweiten Hälfte folgte der entscheidende Auftritt von Christian Fey: Das Geburtstagskind übernahm mit einem Hattrick innerhalb von zweieinhalb Minuten die Initiative und leitete die stärkste Phase der Schweinfurter ein. Bad Brückenau kämpfte zwar weiter und konnte den Rückstand nie mehr als auf zwei Tore verkürzen. Gegen Ende schwanden jedoch die Kräfte der Gastgeber, und der MHV sicherte sich dank einer geschlossenen Teamleistung und einer starken Offensive den 33:39-Auswärtserfolg.
Der MHV Schweinfurt 09 sendet mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel ein deutliches Signal an die Konkurrenz und hält am Saisonziel einer perfekten Saison fest.
Ausblick auf das Spitzenspiel
Am kommenden Wochenende steht bereits das nächste Highlight an: das erste Spitzenspiel gegen die Reserve des TV Marktsteft, die ebenfalls mit 4:0 Punkten in die Saison gestartet ist. Dort wird es erneut auf volle Konzentration und Demut ankommen, um den starken Saisonstart zu bestätigen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!