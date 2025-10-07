MHV Schweinfurt 09 überrollt angeschlagene Reserve des TV Marktsteft mit Offensiv-Feuerwerk
SCHWEINFURT – Die erste Männermannschaft des MHV Schweinfurt 09 hat im Spitzenspiel der Bezirksliga gegen die Reserve des TV Marktsteft einen beeindruckenden 42:34-Sieg gefeiert. Mit dieser torreichen Begegnung gelang der Mannschaft von Trainer Christopher Früh nicht nur der dritte Sieg in Serie, sondern auch ein neuer vereinsinterner Rekord: 42 erzielte Tore in einem Bezirksliga- oder Bezirksoberliga-Spiel gab es in den letzten zehn Jahren noch nie.
Von Anfang an entwickelte sich ein offensives Spiel, in dem beide Abwehrreihen wenig Halt fanden und kaum Zugriff auf die Gegner hatten. Die Torhüter konnten den Offensivwirbel nur selten stoppen. Der MHV Schweinfurt zeigte sich im Angriff jedoch konsequenter und ging mit einer 22:19-Führung in die Halbzeitpause.
Rother in Topform und Trainer mahnt zur Abwehrarbeit
Nach dem Seitenwechsel drehte vor allem Felix Rother auf, der trotz einer Schulterblessur einen Sahnetag erwischte und sein Team mit sage und schreibe 18 Toren (davon 4 Siebenmeter) zum Sieg führte. Wichtige Akzente in der Offensive setzten zudem Christian Fey (8 Tore) und Cornelius Bitsch (5 Tore).
Obwohl die Abwehrleistung phasenweise besser wurde, sieht Trainer Früh hier noch Handlungsbedarf: „Die Stimmung im Team ist großartig, aber wir müssen wieder mehr Zugriff in der Abwehr finden. Das wird Schwerpunkt in den nächsten Trainingseinheiten sein.“
Der hochverdiente Erfolg festigt die Tabellenführung. Nach drei Spielen steht der MHV Schweinfurt 09 mit makellosen 6:0 Punkten an der Spitze.
