MHV Schweinfurt: Heiß erkämpfter Heimsieg gegen TV Großlangheim – ein weiterer Schritt zum Klassenerhalt

SCHWEINFURT – Am vergangenen Samstagabend stand für den MHV Schweinfurt 09 ein wegweisendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Beide Teams traten mit einem ersatzgeschwächten Kader an, was das Spiel äußerst spannend hielt.

Mit einem Sieg konnte der MHV in der Tabelle zwei Plätze gutmachen und sich wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sichern. Nach einem durchwachsenen Start kämpfte sich die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll zurück und sicherte sich mit einem 31:30-Sieg gegen den TV Großlangheim zwei enorm wichtige Punkte.

Erste Halbzeit: Unkonzentriert und fahrig

Die erste Halbzeit verlief aus Sicht des MHV alles andere als optimal. Unkonzentriertheiten, einfache Ballverluste und überhastete Abschlüsse führten dazu, dass Großlangheim früh die Kontrolle übernahm. Besonders in der Defensive fehlte die Abstimmung, sodass die Gäste immer wieder zu einfachen Toren kamen. Zur Halbzeitpause lag der MHV folgerichtig mit 13:16 zurück.

Zweite Halbzeit: Kampfgeist und Disziplin bringen den Sieg

Nach einer deutlichen Halbzeitansprache setzten die Spieler in der zweiten Hälfte die Vorgaben der Trainer deutlich besser um. Der MHV spielte nun geduldiger im Angriff, reduzierte die Fehler und kämpfte mit Leidenschaft um jeden Ball. Torhüter Lukas Fiedler brillierte mit zahlreichen Paraden und hielt sein Team im Spiel. Rückkehrer Dominik Schmitt, nach sechs Monaten ohne Handball, war mit 11 Toren der überragende Torschütze. Kurz danach kam Simon Menzel mit ebenfalls ganz wichtigen Treffern (7 Feldtore). Spielführer Sören Bernt führte die Mannschaft stark durch die Partie und setzte wichtige Akzente. In der Schlussphase war es schließlich Omar Fahim, der mit zwei spielentscheidenden Treffern den knappen, aber verdienten Sieg perfekt machte.

Mit diesem wichtigen Erfolg macht der MHV Schweinfurt einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt und geht mit gestärktem Selbstvertrauen in die kommenden Spiele.

Mit einem der schwersten Auswärtsspiele der Saison trifft der MHV am kommenden Samstag in Partenstein (19:30 Uhr) auf eine erfahrene und starke Mannschaft. Es bleibt zu hoffen, dass zu diesem Spiel ein paar krankheits- und verletzungsbedingte Spieler wieder auflaufen können.

1:3 (5.), 5:3 (10.), 6:7 (15.), 7:11 (20.), 11:14 (25.), 13:16 (30.)

17:19 (35.), 19:20 (40.), 22:23 (45.), 25:25 (50.), 28:27 (55.) 31:30 (60.)

Es spielten:

Lukas Fiedler (TW), Bjarke Pohlmann (TW),

Simon Menzel (8), Jan Scholich (1), Maxim Liapara (1), Patryk Iwaniak, Sören Bernt (7), Moritz Moder (1), Dominik Schmitt (11), Johannes Völker, Omar Fahim (2).