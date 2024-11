MHV Schweinfurt: Schmerzliche Heimniederlage gegen ein starkes Team aus Mainfranken

SCHWEINFURT – Am 16. November 2024 traf der MHV Schweinfurt 09 in der Bezirksoberliga der Männer auf die HSG Mainfranken. Trotz eines starken Beginns und einer Halbzeitführung von 16:15 mussten die Schweinfurter am Ende eine bittere 29:35-Niederlage hinnehmen.

Die Partie begann vielversprechend für die Gastgeber. Besonders Spieler wie Sören Bernt und Christopher Früh überzeugten mit starken Aktionen, während die Mannschaft in der Defensive geschlossen auftrat. Doch trotz der Halbzeitführung geriet das Team in der zweiten Spielhälfte zunehmend unter Druck. Fehler im Spielaufbau, zahlreiche 2-Minuten-Strafen und die effiziente Chancenverwertung der Gäste führten schließlich zur Niederlage.

Ein weiterer Faktor war der Ausfall von zwei verletzten Stammspielern, deren Fehlen das Team an diesem Tag nicht kompensieren konnte. Nach der 40. Spielminute kippte das Spiel zugunsten der Gäste, die die Schwächen der Schweinfurter konsequent ausnutzten.

Der MHV Schweinfurt 09 steht damit weiterhin vor der Herausforderung, wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Die nächsten Begegnungen, darunter das kommende Spiel gegen den Tabellenführer aus Volkach, werden entscheidend sein. Das Rückspiel findet am Samstag, den 23. November 2024, um 18:00 Uhr in der Sporthalle des Schulzentrums West statt. Die Mannschaft hofft dabei auf die Unterstützung der heimischen Fans.

Spielverlauf:

1:3 (5.), 6:6 (10.), 9:7 (15.), 10:10 (20.), 13:13 (25.), 16:15 (30.)

17:16 (35.), 20:20 (40.), 22:24 (45.), 24:26 (50.), 26:30 (55.), 29:35 (60.)

Es spielten:

Lukas Fiedler (TW), Sascha Bolz (TW), Jan Scholich (2), Christian Völker (1), Christian Fey (3), Maxim Liapara, Felix Landgraf (1), Luis Vollert (3), Sören Bernt (8), Moritz Moder (2), Christopher Früh (9), Omar Fahim.

Zum Tag der Schiedsrichter, der kürzlich begangen wurde, richtete der Verein abschließend einen besonderen Dank an alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, ohne deren Einsatz kein Spielbetrieb möglich wäre.



