MHV Schweinfurt siegt durch eine starke Teamleistung im Kellerduell gegen die Bayernliga-Reserve aus Lohr

LOHR AM MAIN – Am vergangenen Samstagabend trat der MHV Schweinfurt 09 auswärts in der Spessarttorhalle gegen die Bayernliga-Reserve des TSV Lohr II an. In einem richtungsweisenden Duell um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld überzeugte der MHV mit einer starken Leistung und belohnte sich mit einem deutlichen 31:25-Auswärtssieg.

Die Partie versprach von Beginn an Spannung: Der TSV Lohr II, als Vorletzter der Tabelle, stand unter Druck, während der MHV Schweinfurt nach dem ersten Saisonsieg gegen Bad Brückenau in der Vorwoche seinen Aufwärtstrend bestätigen wollte. Ziel war es, einen versöhnlichen Abschluss der Hinrunde zu erreichen.

Mit konzentriertem Auftreten und einer stabilen Abwehr übernahm der MHV schnell die Kontrolle über das Spiel. Durch gezielte Offensivaktionen konnte sich das Team bis zur Halbzeit einen komfortablen Vorsprung von 11:17 erspielen.

Auch nach der Pause setzte Schweinfurt seinen Lauf fort und baute den Vorsprung bis zur 38. Minute auf beeindruckende 13 Tore aus. Besonders Simon Menzel und Sören Bernt erwiesen sich als Schlüsselspieler mit ihrer Treffsicherheit. Doch Mitte der zweiten Hälfte kam es zu einem Einbruch: 20 verschlafene Minuten und zahlreiche leichtsinnige Fehler ermöglichten es den Gastgebern aus Lohr, noch einmal auf drei Tore heranzukommen. Trotzdem war der Sieg des MHV nicht mehr in Gefahr, und die Mannschaft brachte das Spiel routiniert zu Ende.

Dieser Auswärtserfolg bringt den MHV Schweinfurt in eine gute Ausgangsposition, um die Rückrunde mit neuem Schwung anzugehen. Die Mannschaft bedankt sich bei allen Fans, Sponsoren und Helfern für die Unterstützung in einer schwierigen Hinrunde. Der Fokus liegt nun darauf, den positiven Trend aus den letzten Spielen fortzusetzen.

Die Mannschaft wünscht allen besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.