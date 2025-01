MHV Schweinfurt: Tolle Atmosphäre am Familientag in Schweinfurt, aber Punkte bleiben gegen die TG Heidingsfeld aus

SCHWEINFURT – Der erste Spieltag des Jahres 2025 beim MHV Schweinfurt 09 stand unter dem Motto „Familien- und Kindertag“ und lockte zahlreiche Zuschauer, insbesondere Familien, in die Halle. Die mitreißende Atmosphäre und die Begeisterung der Fans verliehen dem Spiel einen besonderen Rahmen und unterstützten die Heimmannschaft spürbar.

Starkes Auftaktviertel

Die Gastgeber legten in den ersten 13 Minuten eine beeindruckende Leistung aufs Parkett. Mit Kampfgeist und starker Teamarbeit hielten sie das Spiel offen. Sören Bernt brillierte in dieser Phase mit entscheidenden Aktionen und sicherte seiner Mannschaft eine frühe Führung. Beim Stand von 10:10 in der 14. Minute war klar: Der MHV Schweinfurt 09 hat das Potenzial, auch gegen starke Gegner mitzuhalten.

Wende durch Fehler und Nachlässigkeiten

Leider schlichen sich ab Mitte der ersten Halbzeit einfache Fehler ein. Ballverluste und Undiszipliniertheiten sowohl in der Defensive als auch im Angriff ermöglichten es den Gästen der TG Heidingsfeld, sich abzusetzen. Bis zur Pause erarbeiteten sie sich eine deutliche Führung von 14:19.

Trotz Rückschlag: Kampfgeist bis zum Schluss

Auch in der zweiten Halbzeit kämpfte der MHV Schweinfurt 09 unermüdlich. Immer wieder setzte Sören Bernt, der insgesamt acht Tore erzielte, Akzente. Doch die Routine der Gäste setzte sich durch, und die Schweinfurter schafften es nicht, den Rückstand entscheidend zu verringern. Am Ende stand eine 31:37-Niederlage zu Buche.

Ausblick auf das nächste Spiel

Trotz der Niederlage gab es in der Anfangsphase des Spiels positive Ansätze, auf die das Team aufbauen kann. Mit einer intensiven Trainingswoche und der richtigen Einstellung wird der MHV Schweinfurt 09 im nächsten Derby gegen den TV Königsberg wieder alles geben. Das Heimspiel findet am Samstag, den 18. Januar 2025, um 18:00 Uhr im Schulzentrum West in Schweinfurt statt. Alle Fans sind herzlich eingeladen, die Mannschaft lautstark zu unterstützen.

Spielverlauf

3:4 (5.), 9:7 (10.), 10:10 (15.), 11:15 (20.), 11:17 (25.), 14:19 (30.)

15:22 (35.), 18:26 (40.), 21:30 (45.), 24:32 (50.), 27:34 (55.), 31:37 (60.)

Aufstellung

Tor: Lukas Fiedler, Sascha Bolz, Bjarke Pohlmann

Feldspieler: Simon Menzel (7), Jan Scholich (2), Manuel Schmitt (2), Christian Völker, Christian Fey (4), Maxim Liapara (2), Felix Landgraf (2), Luis Vollert (1), Sören Bernt (8), Moritz Moder (2), Omar Fahim (1)