MHV setzt sich klar durch – MHV Schweinfurt 09 vs. SG Karlstadt-Thüngersheim
SCHWEINFURT – Der MHV Schweinfurt 09 hat seine Dominanz in der Bezirksliga Unterfranken erneut unter Beweis gestellt und die SG Karlstadt-Thüngersheim am Samstagabend mit 36:19 besiegt. Trotz des Ausfalls von Leistungsträger Felix Rother präsentierte sich der ungeschlagene Tabellenführer als geschlossene Einheit und legte bereits in der Anfangsphase mit einer 10:2-Führung den Grundstein für den deutlichen Heimerfolg. Neben einer aggressiven Abwehrarbeit glänzte Lukas Fiedler im Tor mit zahlreichen Paraden, was Trainer Christopher Früh ein positives Fazit ziehen ließ.
Besonders emotional wurde es in der Halle am Schulzentrum West, als Patrick Wilm nach 468 Tagen Verletzungspause infolge eines Achillessehnenrisses sein Comeback feierte und sich mit zwei Treffern erfolgreich zurückmeldete. In der zweiten Halbzeit nutzte Trainer Früh die deutliche Führung, um viel zu rotieren, ohne dass der Spielfluss nennenswert abriss. Die stimmungsvolle Kulisse, angeheizt durch Hallensprecher Martin Sauer, sowie die souveräne Spielleitung durch Einzelschiedsrichter Frank Arheidt sorgten für einen gelungenen Handballabend, der durch ein gemeinsames Public Viewing des Nationalmannschaftssieges abgerundet wurde.
Die kommenden Wochen werden für den MHV nun zur Reifeprüfung, um sich perspektivisch für die höhere Bezirksoberliga zu rüsten. Bereits am nächsten Samstag, den 31.01.2026, steht um 19:30 Uhr das wohl schwerste Auswärtsspiel der Saison beim TSV Mellrichstadt an. Gegen den Tabellenzweiten, der sich mitten im Aufstiegskampf befindet, wollen die Schweinfurter ihre „weiße Weste“ verteidigen und das Ziel einer perfekten Saison ohne Punktverlust weiter festigen.
