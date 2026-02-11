Auto IU

Michael-Jackson-Hommage „One Night of MJ“ in Bad Kissingen

Michael-Jackson-Hommage „One Night of MJ“ in Bad Kissingen
Foto: Josef Lamber
BAD KISSINGEN – Am Sonntag, den 8. März 2026, verwandelt sich der Max-Littmann-Saal ab 19:00 Uhr in eine Bühne für den King of Pop, wenn die rund zweistündige Hommage „One Night of MJ“ die größten Hits von Michael Jackson zum Leben erweckt. Mit Wendel Gama als Michael Jackson, einer fulminanten Rock-Band samt Bläsern und Streichern sowie einer professionellen Dance-Crew wird die außergewöhnliche Karriere des Weltstars gefeiert.

Ein besonderes Highlight der Show ist der Auftritt der legendären Gitarristin Jennifer Batten, die Michael Jackson über viele Jahre hinweg auf all seinen großen Welttourneen begleitet hat. Gemeinsam bringen sie unvergessliche Welthits wie „Billie Jean“, „Thriller“, „Beat it“ und „Smooth Criminal“ mit den Original-Choreografien und spektakulären Special-Effects zurück auf die Bühne. Die Produktion verspricht ein audiovisuelles Erlebnis, das die Magie und Präzision der MJ-Konzerte ehrt.

Tickets für dieses Event sind in der Tourist-Information Arkadenbau erhältlich. Zudem kannst du Karten telefonisch unter 0971 8048-444, online unter www.bad-kissingen.de/events oder per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de reservieren.

Naturfreundehaus
